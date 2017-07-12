СМИ назвали наименее комфортный для жизни российский город-миллионер

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Городская среда Волгограда признана наименее комфортной для жизни среди российских городов-миллионеров, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и КБ "Стрелка" "Индекс качества городской среды".

"В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города — по показателю "Озеленение и водные пространства", — отмечает газета со ссылкой на исследование, которое имеется в распоряжении издания.

Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве. Столица набрала 73% и стала единственным городом в выборке, чье состояние оценивается как хорошее. По мнению авторов исследования, столица лидирует в рейтинге из-за широких финансовых возможностей, а также потому что "здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей".

Второе и третье место в индексе занимают Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Эти города превзошли Москву в разделе "Социально-досуговая зона": в Санкт-Петербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани — в 72%, в Москве показатель составил только 58%. По всем остальным пунктам столица показала лучшие результаты.

"Индекс качества городской среды" стал одним из итогов исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, данных по итогам Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности в мае 2016 года. В основу его составления легли оценки по таким показателям, как "Жилье и прилегающее пространство", "Уличная инфраструктура", "Озеленение и водные пространства", "Социально-досуговая зона" и другие.