Миронов предлагает провести слушания по отмене внутрироссийского роуминга

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов планирует обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением провести в ГД парламентские слушания по поводу отмены внутрироссийского роуминга, сообщает пресс-служба партии.

Ранее пресс-служба фракции "Справедливая Россия" сообщила, что ряд эсеров во глава с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга. По словам Миронова, внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки.

Как отметил Миронов, граждане "на ура" приняли эту инициативу, также инициативу поддерживает и ФАС, однако Минкомсвязи считает, что данная инициатива спровоцирует большое социальное напряжение, так как приведет к повышению тарифов на мобильную связь.

"И коль скоро есть разные точки зрения, я буду обращаться к председателю Госдумы Вячеславу Володину: надо проводить парламентские слушания, всесторонне эту проблему обсуждать", — цитирует Миронова пресс-служба.