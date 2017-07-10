КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до бывших и нынешних владельцев завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле, на котором отказывались платить рабочим зарплату, сообщает "Вести.Ru".

Молодые люди представились сотрудниками областной администрации. Они поговорили с конкурсным управляющим обанкротившегося завода Олегом Скороходом, директором этого предприятия в период 1997-2002 годов Левоном Манукяном, который ненадолго вернулся туда в прошлом году на должность директора, и акционером и собственником Денисом Кокориным, отец которого был владельцем завода до Манукяна.

Пранкеры в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что все пытаются переложить вину друг на друга. По словам Кокорина, именно Манукян развалил завод и хамил работникам. Манукян же утверждает, что когда вернулся на завод в январе 2016 года, то предприятие уже было в убыточном состоянии, а сам Кокорин продавал продукцию через дочерние организации. Скороход тоже считает, что в сложившейся ситуации виноват Кокорин.

Завод получил скандальную известность после того, как руководство предприятия отказалось платить зарплату работникам, пока об этом лично не попросит президент. Рабочие пожаловались на директора Владимиру Путину, который назвал такое поведение хамским.

Комиссия Генпрокуратуры получила "жесткие и предметные указания" разобраться в сложившейся ситуации, виновных должностных лиц было поручено привлечь к ответственности. По данным руководства Свердловской области, всего зарплату на предприятии не получили 86 рабочих.