При регистрации машины больше не требуется предъявлять в ГАИ полис ОСАГО

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вступивший в силу приказ МВД упростил порядок регистрации в ГАИ транспортных средств: теперь не требуется предъявлять полис ОСАГО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ.

Как отметили в ведомстве, изменения в процедуру вносятся в связи со вступлением в понедельник в силу приказа МВД РФ от 20 марта "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств".

"С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности собственника транспортного средства из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ГАИ будут получать сведения о полисе из электронной базы "в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия".

Кроме того, приказ уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта госномерами. "При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия", — отметили в ГИБДД.

В соответствии с новым приказом автолюбители при подаче заявления на регистрацию через Единый портал госуслуг могут предоставить автомобиль сразу в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.