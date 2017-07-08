Мединский пояснил слова о "показательной порке" музеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пояснил свои слова о "показательной порке" музеев, призвав наращивать темп внесения музейных предметов в электронный государственный каталог музейного фонда.

В субботу Мединский заявил, что к музеям, которые вовремя не внесут предметы из своих коллекций в электронный государственный каталог музейного фонда, будут приняты серьезные меры. Он назвал эти меры "национальной русской игрой – "показательной поркой".

"У нас по инициативе Союза музеев России в результате очень сложной, длительной работы принят новый принцип занесения предметов музейного фонда в государственный электронный каталог. Эта практика была очень сложной, практически неисполнимой, и хотя закон был принят в середине 90-х годов, за 17 лет было с большим трудом внесено около 2 миллионов единиц музейного хранения. …Мы гордимся, что удалось изменить законодательную практику и ввести новые принципы внесения в музейный каталог единиц музейного хранения", — рассказал министр журналистам. По его словам, новые принципы позволили "за два года сделать больше, чем было сделано за предыдущие 17 лет".

Поясняя свои слова о "показательной порке" музеев, которые вовремя не внесут музейные предметы в электронный государственный каталог музейного фонда, Мединский заявил, что нужно разобраться, почему некоторые музеи "бездействуют".

"Мы хотим эти темпы наращивать. Хотим разобраться, почему одни музеи идут опережающим темпом, значительно перевыполняя плановые показатели, какие-то бездействуют. Мы хотим разобраться в причинах: может, им рук не хватает, может, нуждаются в дополнительных инструкциях. Мы заинтересованы в том, чтобы все то богатство, которое поколениями было накоплено и сосредоточено в наших музеях, было учтено и чтобы ничего не пропало", — сказал министр.

"Если, конечно, музейные работники, руководители музеев …вообще игнорируют законодательство в принципе и даже не приступили к этой работе, и созданная комиссия с участием самих музейщиков не найдет этому никаких разумных объяснений, вот тогда в рамках действующих полномочий будем с этим разбираться", — добавил Мединский.