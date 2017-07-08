Путин объяснил, почему пока не хочет прокатиться на машине проекта "Кортеж"

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос журналиста в Гамбурге, что не слышал о планах использовать автомобиль проекта "Кортеж" на инаугурации в 2018 году, и отметил, что желания на нем прокатиться у него пока не возникло, так как машина не готова.

"Вы ознакомились с машиной проекта "Кортеж", по плану ее хотят использовать на инаугурации президента в 2018 году", — начал задавать вопрос журналист.

Путин прервал его: "Вы знаете лучше меня, я в первый раз об этом слышу".

"А у вас не возникло желания проехаться на этой машине уже на каком-нибудь официальном мероприятии, например, на инаугурации?" — закончил свой вопрос корреспондент.

Путин ответил отрицательно. "Нет, пока не возникло. Она еще не готова. Сами ездите на машине, которая не готова", — сказал он. "А потом когда вы покатаетесь, тогда вместе с вами еще ее поиспытаем", — добавил президент.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан, внедорожник и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers.

Как заявил ранее РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году, и избранный глава государства приедет на церемонию уже на новой машине.