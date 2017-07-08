Минкультуры предложило разработать стратегию развития детских школ искусств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Министерство культуры РФ предлагает разработать "дорожную карту" по развитию детских школ искусств, сообщила на заседании коллегии директор департамента науки и образования министерства культуры РФ Александра Аракелова.

"Детские школы искусств продолжают оставаться наиболее уязвимым звеном в системе художественного образования по причине недопонимания некоторых субъектов Российской Федерации их социальной значимости. Именно поэтому в проекте решения коллегии предусмотрены такие позиции, которые позволят не только развиваться школам искусств, но и укрепить всю систему художественного образования. Первое, это необходимость разработки некоего перспективного плана, "дорожной карты" по развитию школ искусств", — сказала она.

Аракелова также отметила необходимость создания на федеральном уровне ресурсного отраслевого центра по развитию детских школ искусств на базе Российской академии музыки имени Гнесиных, а также популяризации не только школы искусств, но и всей системы художественного образования.

"Безусловно, преподаватели школы искусств и сами школы искусств не должны финансироваться по остаточному принципу. Поэтому в проекте решения имеется ряд поручений как для субъектов Российской Федерации, так и к органам управления культуры субъектов Российской Федерации", — добавила она.

Заседание коллегии министерства культуры РФ проходит в субботу в Государственном музее-заповеднике "Царское село".