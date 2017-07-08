Ко Дню города в Москве благоустроят почти 30 километров набережных

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Порядка 27 километров набережных Москвы-реки будет благоустроено ко Дню города, на них появятся пешеходные пространства, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Самое длинное пешеходное пространство – Краснопресненская набережная, по левому берегу реки, и до Таганки, до Гончарной набережной", — рассказал Бирюков.

По его словам, примерно пять километров пешеходного пространства появится вдоль набережной в районе Братеевской поймы.

Бирюков также сообщил, что к сентябрю в городе будут полностью благоустроены Крымская и Якиманская набережные, набережные со стороны ЦПКиО им. Горького – Андреевская, Воробьевская и Пушкинская.

Он подчеркнул, что благоустроенные пространства вдоль набережных Москвы-реки будут связаны с центром столицы пешеходными улицами, при этом все работы завершатся ко Дню города.