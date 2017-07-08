Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На следующей неделе на европейской части России потеплеет, но при этом вновь будут проливные дожди, грозы и шквалистый ветер, прогнозирует Росгидромет.

"На европейской части России на следующей неделе температура воздуха повысится, но будут проливные дожди. Я обращаю внимание на 12 июля, когда выйдет южный циклон, грозовой фронт с ливнями, с грозами и шквалистым ветром", — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, непогода начнется со Смоленской области, перейдет на Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ярославскую области днем и вечером 12 июля, затем — на Рязанскую и Владимирскую области.