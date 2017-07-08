Под Старой Руссой открыли памятник жертвам Великой Отечественной войны
СТАРАЯ РУССА (Новгородская область), 8 июл — РИА Новости. Торжественное открытие обелиска героям, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось в субботу в сельском поселении Медниково под Старой Руссой.
Обелиск возведен на мемориальном кладбище, где захоронены 1 тысяча 873 бойца Красной армии. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города Воинской славы Старая Русса, принимают участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, представители ветеранских и военно-патриотических организаций.
Идея установки обелиска принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Алексею Семенову, который обратился в РВИО с просьбой облагородить и восстановить мемориал на кладбище в Медниково. Под обращением ветерана подписались свыше 700 местных жителей.
Бетонный обелиск был создан в Москве (скульптор — Денис Стритович). Подобные знаки памяти установлены РВИО в городе Демянск Новгородской области и в Вене (Австрия). Девятого августа 1941 года Старая Русса была оккупирована немцами, которые превратили город в неприступную крепость. В феврале 1942, марте и августе 1943 года советские войска трижды безуспешно пытались овладеть городом.
В феврале 1944 года проходила Старорусско-Новоржевская наступательная операция против немецкой 16-й армии Группы армий "Север" с целью освобождения юго-западной части Ленинградской области. Несмотря на очень мощный оборонительный немецкий рубеж, он был прорван и 18 февраля 1944 года город был освобожден. К моменту освобождения в разрушенном городе не оставалось ни одного жителя.
Шестого апреля 2015 года Старой Руссе присвоен статус "Город воинской славы". В 2016 году РВИО установило в Старой Руссе памятник Советскому солдату и обновило Аллею Героев Советского Союза — уроженцев Старорусского района.
В день начала Великой Отечественной войны люди, живущие теперь в разных странах мира, отдают дань памяти бойцам, погибшим на полях сражений самой кровопролитной войны в истории человечества.
В Москве в ночь на 22 июня в 26 раз прошла патриотическая акция "Вахта памяти", во время которой молодые люди из разных общественных организаций вместе с ветеранами войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
На установленных в Александровском саду экранах во время акции "Вахта памяти" транслировались кадры военной хроники, а в 4 утра прозвучал голос Юрия Левитана.
Также в ночь на 22 июня, на Крымской набережной в Москве в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли инсталляцию из 1418 свечей.
Мероприятие проходило в рамках акции "Линия памяти", во время которой каждый желающий мог зажечь свечу в память о важном для его семьи дне войны. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.
В память о погибших на фронтах войны тысячи "волонтеров Победы" со всех уголков страны 22 июня проводят Всероссийскую акцию "Свеча памяти".
По традиции акция стартовала на Дальнем Востоке, затем свечи памяти зажгли на Камчатке, в Сибири, на Урале и закончилась церемония в музее Победы на Поклонной горе в Москве. 22 июня здесь может зажечь памятную свечу любой желающий.
В центре Бреста еще накануне памятной даты появился палаточный лагерь, в котором воссоздали мирную жизнь горожан перед войной.
В ночь с 21 на 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием.
Зрители, пришедшие в Брестскую крепость, принесли свечи в память о погибших в первые дни войны.
В 5 часов утра в крепости прошла масштабная реконструкция событий первых часов войны, в которой приняли участие более 500 реконструкторов из разных стран мира.
Памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в этот день прошли и в Кишиневе.
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Останки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".