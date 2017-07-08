СТАРАЯ РУССА (Новгородская область), 8 июл — РИА Новости. Торжественное открытие обелиска героям, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось в субботу в сельском поселении Медниково под Старой Руссой.

Обелиск возведен на мемориальном кладбище, где захоронены 1 тысяча 873 бойца Красной армии. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города Воинской славы Старая Русса, принимают участие врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, представители ветеранских и военно-патриотических организаций.

Идея установки обелиска принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Алексею Семенову, который обратился в РВИО с просьбой облагородить и восстановить мемориал на кладбище в Медниково. Под обращением ветерана подписались свыше 700 местных жителей.

Бетонный обелиск был создан в Москве (скульптор — Денис Стритович). Подобные знаки памяти установлены РВИО в городе Демянск Новгородской области и в Вене (Австрия). Девятого августа 1941 года Старая Русса была оккупирована немцами, которые превратили город в неприступную крепость. В феврале 1942, марте и августе 1943 года советские войска трижды безуспешно пытались овладеть городом.

В феврале 1944 года проходила Старорусско-Новоржевская наступательная операция против немецкой 16-й армии Группы армий "Север" с целью освобождения юго-западной части Ленинградской области. Несмотря на очень мощный оборонительный немецкий рубеж, он был прорван и 18 февраля 1944 года город был освобожден. К моменту освобождения в разрушенном городе не оставалось ни одного жителя.

Шестого апреля 2015 года Старой Руссе присвоен статус "Город воинской славы". В 2016 году РВИО установило в Старой Руссе памятник Советскому солдату и обновило Аллею Героев Советского Союза — уроженцев Старорусского района.