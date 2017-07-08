В Московском зоопарке рассказали о самых крепких парах среди животных

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самыми верными среди животных, обитающих в Московском зоопарке, являются слоны, рыси, львы, волки и черные аисты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Праздник Петра и Февронии в православной традиции отмечается уже более пятисот лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании данного праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".

Рекордсменами по длительности отношений являются слоны: они вместе прибыли в зоопарк еще в 1986 году, и с тех пор вместе. За 31 год брака у них родилось три слоненка, один, названный Филимоном, появился на свет совсем недавно.

"Наши львы с 2014 года вместе, сначала были небольшие сложности в отношениях, но наши зоологи постарались, и вот у пары тоже уже двое львят… У рысей тоже дети были в этом году. Вообще в природе рыси обычно живут поодиночке, и вместе их не содержат, но наша пара прекрасно и дружно живет вместе уже лет шесть", — отметил собеседник агентства.

Также в зоопарке уже 15 лет живут редкие черные аисты, которые четвертый год подряд приносят потомство. Как отметили в зоосаде, эти птицы и в природе составляют моногамные пары.

"Полярные волки довольно давно живут вместе. У них очень трогательные взаимоотношения, потому что самка у нас с перебитой лапой, она попала в капкан в детстве и сильно хромает. И самец о ней заботится, еду приносит, это пример такого дружно сожительства", — рассказали в зоопарке.