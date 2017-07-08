МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию формирования и "дорожную карту" реализации единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В справке к документу уточняется, что цель формирования и ведения единого информресурса — создание системы учёта сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость. Эта система поможет усовершенствовать контроль за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

"Утвердить прилагаемые: Концепцию формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации; план мероприятий ("дорожную карту") по формированию и ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Утвержденная концепция определяет цель, основные принципы формирования и ведения федерального ресурса о населении, его структура и состав сведений и так далее. При этом в справке к документу подчеркивается, что единый ресурс будет создаваться только на основе сведений других государственных и информационных систем, то есть в систему не нужно будет вносить ранее не учтенные сведения.

Доступ к информации федерального ресурса будет представлен через портал госуслуг. Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа — с 2017 по 2018 годы, с 2018 по 2019, с 2020 по 2022 и с 2023 по 2025 годы.