Жириновский после критики синоптиков направил им благодарность

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, раскритиковавший на этой неделе столичных синоптиков, отправил им же письмо с благодарностью, предложив премировать за точный прогноз, сообщает пресс-служба партии либерал-демократов.

Жириновский 5 июля потребовал разогнать Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, мотивируя это тем, что промок под дождем из-за отсутствия точного прогноза.

"Сегодня лидер ЛДПР посетил VI Московский международный фестиваль садов и цветов в столичном парке искусств "Музеон". Изначально мероприятие планировалось на 12 часов дня, но Мосгидромет дал оперативный прогноз, что ровно в 12 часов в Москве пойдет дождь. Так и произошло. Воспользовавшись прогнозом, Владимир Жириновский начало посещения фестиваля перенес на 11 часов дня. В результате общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде", — говорится в сообщении ЛДПР.

Жириновский увязал "качественное изменение работы метеорологической службы" со своей критикой. "Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды. Спасибо за хорошую работу!" – приводит слова лидера ЛДПР пресс-служба партии.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, комментируя критику Жириновского, заявляла РИА Новости, что общий прогноз по дождю был, а "предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно".

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков.