В КЧР наградили семьи, состоящие в браке более 25 лет

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов на церемонии награждения в честь Дня семьи, любви и верности. Архивное фото

Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов на церемонии награждения в честь Дня семьи, любви и верности. Архивное фото

ЧЕРКЕССК, 7 июл — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов наградил 30 супружеских пар, состоящих в браке более 25 лет медалью "За любовь и верность", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

По его словам, церемония награждения состоялась в пятницу в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Темрезов поздравил всех присутствующих, отметив, что во все времена семейные отношения, основанные на любви и уважении, были главной ценностью российского общества.

"Семья — это хранительница нравственных, духовных и национальных традиций. В нашей республике очень сильны семейные традиции. У нас много крепких семей, в которых воспитываются порядочные и умные дети. Они — будущее Карачаево-Черкесии и нашей страны", — сказал Темрезов.

Он добавил, что в республике ведется работа, направленная на защиту семьи, материнства и детства, улучшение качества жизни наших граждан, создание стабильного будущего для новых поколений жителей республики.

"С этой целью в Карачаево-Черкесии строятся социальные объекты, совершенствуется материально-техническая база медицинских и образовательных учреждений, реализуются различные программы, направленные на поддержку молодых и многодетных семей", — сказал глава Карачаево-Черкесии.

Он выразил слова искреннего уважения в адрес супружеских пар, которые сумели сохранить терпение и мудрость, преданность и заботу друг о друге и прожить в браке более 25 лет.

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