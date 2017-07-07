Роспотребнадзор назвал процент некачественной колбасы на рынке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор планирует обсудить с производителями ситуацию с некачественной колбасой, доля которой в России составляет 5%, сообщила журналистам в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова принимает участие в проходящем в Екатеринбурге публичном обсуждении результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Общий удельный вес заявленного на этикетках и не соответствующего требованиям составило 5%. В общем плане это не критично. Но все равно мы будем встречаться с ассоциациями производителей и обсуждать вопрос", — сказала Попова, комментируя ситуацию с некачественной колбасой.