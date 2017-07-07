Волин объяснил, почему "не взлетел" российский поисковик "Спутник"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Поисковая система "Спутник" во многом была искусственным проектом без четкого понимания целевой аудитории и стала замечательным примером того, что "искусственная конструкция не летит", заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, отвечая на вопросы участников молодежного форума "Территория смыслов" на Клязьме.

"Давайте начнем с того, что "Спутник" не прогорел, потому что для того, чтобы прогореть, надо было загореться хотя бы", — сказал Волин в ответ на вопрос одного из участников форума о том, почему, как он считает, "прогорел" этот проект.

Замминистра подчеркнул, что к подобным проектам нужно подходить серьезно — "с четким пониманием и аудитории, и той бизнес-модели, где они будут существовать", однако в случае со "Спутником" инициаторы проекта как раз на этот вопрос не ответили.

"Это был достаточно искусственный проект — как раз к вопросу о том, что очень часто в нашем бизнесе государству делать нечего. Потому что решили: а давайте сделаем государственный поисковик… Потому что хотелось сделать — вот "Яндекс" частный, давайте сделаем государственный. Это замечательный пример того, что искусственная конструкция не летит", — заявил Волин.

Вместе с тем, по его словам, в этом проекте были и некоторые очень полезные разработки и инструменты. "Например, на "Спутнике" есть очень хороший счетчик. Это оказался побочный продукт, который, в принципе, в итоге взлетел. Это счетчик, который позволяет очень хорошо и внимательно отслеживать и аудиторию, и пересечение аудитории", — уточнил он.