Решение по индексации зарплат бюджетникам примут осенью, заявил Топилин

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Решение по размерам индексации зарплат бюджетникам, не охваченным майскими указами, будет принято осенью, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Топилин напомнил, что повышение будет 1 января 2018 года и составит, согласно поручениям, не менее 4%.

"Мы расчеты все произвели, сейчас, как вы знаете, прошло правительство, на котором были одобрены бюджетные проектировки, основные направления. И в ходе уже подготовки бюджета, который будет подготовлен в сентябре, точно определимся. Это будет касаться всех иных (не вошедших в майские указы категорий бюджетников). Я не думаю, что будет какая-то дифференциация, будет определена, как минимум четырехпроцентная индексация", — заявил Топилин.

Он добавил, что повышение коснется более 5 миллионов человек.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне заявил, что несправедливо, что часть бюджетников не попала под индексацию зарплат, власти это исправят с 1 января 2018 года.

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