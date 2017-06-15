Путин заявил, что в 2018 году зарплаты индексируют всем бюджетникам

Операторы в студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Операторы в студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: НЕСПРАВЕДЛИВО, ЧТО ЧАСТЬ БЮДЖЕТНИКОВ НЕ ПОПАЛА ПОД ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРПЛАТ, ВЛАСТИ ЭТО ИСПРАВЯТ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

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