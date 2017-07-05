Движение поездов после инцидента в Ленинградской области восстановлено

На месте столкновения пассажирского поезда с дрезиной на ж/д перегоне Ефимовская – Коли

На месте столкновения пассажирского поезда с дрезиной на ж/д перегоне Ефимовская – Коли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл ─ РИА Новости. Восстановительные работы на перегоне "Ефимовская – Коли" Октябрьской железной дороги, где произошел наезд на посторонний предмет электровоза поезда сообщением "Воркута – Санкт-Петербург", завершены, сообщает пресс-служба ОЖД.

Как уточняется в сообщении, в среду в 14.05 мск на перегоне "Ефимовская – Коли" Октябрьской железной дороги произошел наезд на посторонний предмет электровоза поезда №77 сообщением "Воркута – Санкт-Петербург". В настоящее время причины произошедшего выясняются.

"Работы по ликвидации последствий происшествия на перегоне "Ефимовская – Коли" завершены. Движение поездов открыто в 19.06 мск", — говорится в сообщении.

В поезде "Воркута – Санкт-Петербург" находились 465 пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как отмечает пресс-служба, в связи с происшествием также был задержан поезд №289 сообщением "Архангельск – Санкт-Петербург" на три часа и пригородные поезда №6023 сообщением "Бабаево – Тихвин", №6021 "Тихвин – Волховстрой", время задержки — около двух часов.