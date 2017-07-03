Смена курса: глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора "Почты России"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назначил врио гендиректора ФГУП "Почта России". Исполнять обязанности руководителя компании будет первый заместитель гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина.
С января 2009 года по 2011 год она работала в должности финансового директора компании "Tele2 Россия". Затем в течение двух с половиной лет Осина возглавляла департамент финансов ведущего российского дистрибьютора товаров FMCG — ООО "СНС Холдинг".
Должность первого заместителя генерального директора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП "Почта России" Ольга Осина заняла в 2013 году.
Наследие Страшнова
Осина сменит на посту руководителя "Почты России" Дмитрия Страшнова, контракт которого истек в конце июня.
Следователи также считают, что Лаптева неверно рассчитала Страшнову вознаграждение за работу "Почты России" в 2014 году: размер выплаты был завышен с 13,4 миллиона до 95,4 миллиона рублей.
В конце прошлого года фигурантом проверки стал и сам Страшнов. Тогда Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело из-за незаконной премии, однако позднее в ведомстве рассказали, что главе "Почты России" может грозить административное наказание.
Достижения
Впрочем, при Страшнове "Почта России" добилась и немалых успехов.
В последние годы "Почта России" также создала ряд сервисов для частных и корпоративных клиентов.
В 2016 год почта обработала свыше 225 миллионов международных отправлений с товарными вложениями, что почти в два раза больше, чем в 2015 году (128 млн отправлений) и в десять раз больше, чем в 2012 году — 21,7 миллиона.
Оценки работы
В феврале в СМИ появились слухи о скорой отставке Страшнова с поста гендиректора "Почты России". Эти данные вскоре опроверг вице-премьер Аркадий Дворкович, который курирует в правительстве вопросы связи.
"Считаю, что "Почта" улучшила свою работу. Это касается и надежности доставки почтовых отправлений, посылок. "Почта" справляется с масштабным ростом электронной торговли, в том числе и из Китайской Народной Республики, прекратились случаи скопления почтовых отправлений в пунктах сортировки, претензий стало меньше", — заявил вице-премьер.
При этом Дворкович отметил, что в госкомпании есть "громадное" количество проблем.
Об эффективности Страшнова говорил и глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Мы не сможем в полной мере выполнить параметров стратегии, если мы не акционируем ("Почту России" — ред.). Вина ли это Страшнова, что Государственная Дума с 2014 года не приняла закон об акционировании? Я не думаю, что это вина Страшнова. В целом мы считаем, что предприятие развивается энергично", — сказал Никифоров РИА Новости в середине февраля.
Мнение подчиненных
"На наших глазах "Почта России" преображается и становится современным эффективным предприятием, предоставляющим населению качественные услуги. И все эти изменения происходят при полном отказе от государственного субсидирования. Как председатель Профсоюза работников связи России могу отметить, что условия труда и заработная плата почтальонов и операторов почтовой связи действительно улучшаются. И все это происходит не само по себе, а благодаря усилиям команды под руководством Д.Е. Страшнова", — говорится в письме.
"Это привело к тому, что в начале 2013 года произошел почтовый коллапс, когда в московском регионе скопилось более 1,1 тысячи тонн необработанной почты и был приостановлен международный почтовый обмен", — напомнил глава профсоюза, добавив, что ситуация изменилась после прихода Страшнова.