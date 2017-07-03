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Общество

Смена курса: глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора "Почты России"

13:3403.07.2017
(обновлено: 13:49 03.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОтделение Почты России. Архивное фотоОтделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назначил врио гендиректора ФГУП "Почта России". Исполнять обязанности руководителя компании будет первый заместитель гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина.

Временно исполняющая обязанности генерального директора ФГУП Почта России Ольга Осина
© РИА Новости / пресс-служба "Почты России"
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Биография Ольги Осиной
До прихода в "Почту России" Осина работала в нескольких крупных компаниях. Так, в 1994-1996 годах она занимала должность главного бухгалтера в The Coca-Cola Company, после чего перешла в компанию British American Tobacco (BAT), где к 2006 году стала менеджером по корпоративным финансам.

С января 2009 года по 2011 год она работала в должности финансового директора компании "Tele2 Россия". Затем в течение двух с половиной лет Осина возглавляла департамент финансов ведущего российского дистрибьютора товаров FMCG — ООО "СНС Холдинг".

Должность первого заместителя генерального директора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП "Почта России" Ольга Осина заняла в 2013 году.

Наследие Страшнова

Осина сменит на посту руководителя "Почты России" Дмитрия Страшнова, контракт которого истек в конце июня.

Директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Архивное фото
© Фото : Минкомсвязь России
Чиновницу Минкомсвязи подозревают в завышении зарплаты главе "Почты России"
Время, когда Дмитрий Страшнов занимал пост гендиректора госкомпании, отмечено рядом скандалов. Так, в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном начислении зарплаты и премий руководству компании. По данным следствия, директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева при заключении трудового договора со Страшновым завысила его оклад в восемь раз.

Следователи также считают, что Лаптева неверно рассчитала Страшнову вознаграждение за работу "Почты России" в 2014 году: размер выплаты был завышен с 13,4 миллиона до 95,4 миллиона рублей.

В конце прошлого года фигурантом проверки стал и сам Страшнов. Тогда Генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело из-за незаконной премии, однако позднее в ведомстве рассказали, что главе "Почты России" может грозить административное наказание.

Достижения

Впрочем, при Страшнове "Почта России" добилась и немалых успехов.

Генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Профсоюз работников связи выступил в защиту главы "Почты России"
Компания дважды повышала зарплаты своим сотрудникам. Кроме того, за это время "Почта России" открыла крупнейший логистический центр в аэропорту Внуково, что позволило сократить время обработки корреспонденции, а также запустила собственные самолеты и почтовый поезд.

В последние годы "Почта России" также создала ряд сервисов для частных и корпоративных клиентов.

В 2016 год почта обработала свыше 225 миллионов международных отправлений с товарными вложениями, что почти в два раза больше, чем в 2015 году (128 млн отправлений) и в десять раз больше, чем в 2012 году — 21,7 миллиона.

Оценки работы

В феврале в СМИ появились слухи о скорой отставке Страшнова с поста гендиректора "Почты России". Эти данные вскоре опроверг вице-премьер Аркадий Дворкович, который курирует в правительстве вопросы связи.

"Считаю, что "Почта" улучшила свою работу. Это касается и надежности доставки почтовых отправлений, посылок. "Почта" справляется с масштабным ростом электронной торговли, в том числе и из Китайской Народной Республики, прекратились случаи скопления почтовых отправлений в пунктах сортировки, претензий стало меньше", — заявил вице-премьер.

При этом Дворкович отметил, что в госкомпании есть "громадное" количество проблем.

Магистральный грузовой самолет Почты России. Архивное фото
© Фото : ФГУП Почта России
"Почта России" надеется в ближайшие годы создать свою авиакомпанию
"Это и автоматизация, и внедрение новых информационных систем, развитие финансовых услуг на основе созданного банка совместно с группой ВТБ и многое другое. То есть, определенный объем работы сделан. Считаю, что она успешна, показатели улучшились, но это первый этап, нужно переходить к следующему этапу развития", — подчеркнул чиновник.

Об эффективности Страшнова говорил и глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Мы не сможем в полной мере выполнить параметров стратегии, если мы не акционируем ("Почту России" — ред.). Вина ли это Страшнова, что Государственная Дума с 2014 года не приняла закон об акционировании? Я не думаю, что это вина Страшнова. В целом мы считаем, что предприятие развивается энергично", — сказал Никифоров РИА Новости в середине февраля.

Мнение подчиненных

Сотрудники отделения Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Почта России" сократила время ожидания в московских очередях почти вдвое
Сотрудники "Почты России" также высоко оценили работу Дмитрия Страшнова на посту гендиректора компании. На прошлой неделе глава профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором заявил, что смена руководителя может помешать развитию предприятия.

"На наших глазах "Почта России" преображается и становится современным эффективным предприятием, предоставляющим населению качественные услуги. И все эти изменения происходят при полном отказе от государственного субсидирования. Как председатель Профсоюза работников связи России могу отметить, что условия труда и заработная плата почтальонов и операторов почтовой связи действительно улучшаются. И все это происходит не само по себе, а благодаря усилиям команды под руководством Д.Е. Страшнова", — говорится в письме.

Почта России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Почта России" внедряет в мегаполисах проект по борьбе с очередями
Назейкин отметил, что до 2013 года "Почта России" находилась в "крайне упадочном" состоянии.

"Это привело к тому, что в начале 2013 года произошел почтовый коллапс, когда в московском регионе скопилось более 1,1 тысячи тонн необработанной почты и был приостановлен международный почтовый обмен", — напомнил глава профсоюза, добавив, что ситуация изменилась после прихода Страшнова.

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