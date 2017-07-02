Работы по ликвидации последствий стихии в Москве завершены

Шторм в Москве и Подмосковье (31)

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Работы по устранению последствий ливня, обрушившегося на столицу 30 июня, практически завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье.

"Удалено порядка 2,5 тысяч поваленных деревьев. Наибольшее количество — почти 1800 деревьев — находились на территории Северо-Восточного административного округа", — рассказал Петр Бирюков.

Он уточнил, что сильнее всего от непогоды пострадали районы Бабушкинский, Алексеевский и Останкинский.

"Ураган в Москве повредил 22 кровли. Все они уже восстановлены", — подчеркнул заммэра.

По его информации, основная часть работ по устранению последствий ливня была завершена еще вечером 1 июля.

"В работах было задействовано 1400 единиц техники, а также более 5 тысяч сотрудников ЖКХ", — пояснил глава комплекса городского хозяйства.