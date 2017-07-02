Врачи рассказали о состоянии Владимира Этуша

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Народный артист СССР Владимир Этуш пока остается в больнице, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В понедельник Этуш был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Первоначальный диагноз — перелом позвоночника — не подтвердился, врачи констатировали только сильный ушиб.

"Состояние средней тяжести, температура утром 36,5 градусов", — сообщили в больнице.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".