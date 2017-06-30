МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз заявил, что не передаст правительству РФ "ни байта личных данных" пользователей мессенджера, соответствующее заявление опубликовано на его официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

Роскомнадзор на прошлой неделе потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, заявив, что иначе мессенджер будет заблокирован в РФ. В среду Дуров заявил, что если речь идет о предоставлении исключительно регистрационных данных Telegram, то он согласен на включение мессенджера в реестр, однако он не будет выполнять требования "закона Яровой".

"Даже в консервативном Иране, где заблокированы Facebook и Twitter и где у Telegram более 40 миллионов активных пользователей, правительство не получило от нас ни байта личных данных пользователей. Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах", — отметил Дуров.

По его словам, противоречия между политикой Telegram и рядом законов РФ сохраняются даже после внесения Роскомнадзором мессенджера в реестр распространителей информации.

"Роскомнадзор удовлетворился отсылкой к открытым источникам с данными о нашей компании и зарегистрировал Telegram в реестре распространителей информации. Как декларируется, вопрос о блокировке Telegram на территории России в данный момент не стоит. Однако радоваться все еще рано: противоречие между политикой конфиденциальности Telegram ("ни байта личных данных третьим лицам") и рядом законов РФ о слежке не исчезло", — добавил Дуров.

При этом он призвал пользователей мессенджера проверить, установлена ли у них последняя версия Telegram — 4.1. По его словам, новая версия делает мессенджер еще более устойчивым к потенциальным блокировкам в будущем – как на территории России, так и в других странах.