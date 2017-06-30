Никифоров удивлен публичной полемикой вокруг ситуации с Telegram

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что был удивлен публичной полемикой, возникшей между Роскомнадзором и мессенджером Telegram.

Роскомнадзор на прошлой неделе потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, заявив, что иначе мессенджер будет заблокирован в РФ. В среду создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что если речь идет о предоставлении исключительно регистрационных данных Telegram, то он согласен на включение мессенджера в реестр, однако он не будет выполнять требования "закона Яровой".

Позднее глава ведомства Александр Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, мессенджер был внесен в реестр.

"Я вообще, честно говоря, был удивлен достаточно публичной полемикой (вокруг Telegram — ред.). Если есть вопрос соблюдения какого-то закона, который, кстати, был принят в 2014 году, не очень понятно возникновение этой публичной полемики вдруг в июне 2017 года", — сказал Никифоров журналистам.

По его словам, когда закон вступает в силу, он должен безусловно применяться.

"Поэтому нужно внимательно посмотреть, как его исполняют те или иные организаторы распространения информации. Telegram далеко не единственный и не самый популярный организатор распространения информации. Так что здесь правоприменение должно быть равнозначно к любым участникам рынка", — подытожил министр.