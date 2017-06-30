Минкомсвязь не видит препятствий для работы Telegram в России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не видит препятствий для работы Telegram в России, поскольку мессенджер уже предоставил необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

"Нет. Насколько мы видим, сведения для включения в реестр предоставлены", — сказал Никифоров, отвечая журналистам на вопрос, видит ли он препятствия для работы Telegram в РФ.

"У меня пока нет информации, направлялись ли какие-то дополнительные вопросы по официальному адресу регистрации этой компании или нет", — добавил министр.

Роскомнадзор на прошлой неделе потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, иначе мессенджер будет заблокирован в РФ.

В среду создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что если речь идет о предоставлении исключительно регистрационных данных Telegram, то он согласен на включение мессенджера в реестр, однако он не будет выполнять требования "закона Яровой".

Позднее глава ведомства Александр Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, мессенджер был внесен в реестр.