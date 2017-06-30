Минкомсвязь не видит препятствий для работы Telegram в России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не видит препятствий для работы Telegram в России, поскольку мессенджер уже предоставил необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
"У меня пока нет информации, направлялись ли какие-то дополнительные вопросы по официальному адресу регистрации этой компании или нет", — добавил министр.
Роскомнадзор на прошлой неделе потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, иначе мессенджер будет заблокирован в РФ.
Позднее глава ведомства Александр Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, мессенджер был внесен в реестр.