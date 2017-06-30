Коммунальный рост: как с 1 июля изменится плата за услуги ЖКХ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет в РФ с 1 июля. Согласно распоряжению правительства среднее изменение размера платы граждан со второго полугодия предусмотрено в размере 4%. Однако по факту рост платы населения за коммунальные услуги по субъектам будет разным, и определяется он по большей части не столько экономическими расчетами, сколько платежеспособностью населения.

Особенности тарифного регулирования

Ежегодное повышение размера коммунальных платежей утверждается правительством в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Факторами, влияющими на увеличение тарифов, являются рост цен на газ, электроэнергию, а также инфляция.

С 2012 года повышение тарифов на коммунальные услуги (электро- и газоснабжение, отопление, водоснабжение (горячее и холодное) и водоотведение (канализация)) происходит с 1 июля, что, по мнению властей, должно помогать сдерживать инфляцию. То есть в период с 1 января по 30 июня действующие тарифы являются такими же, как они были по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Со второго полугодия дорожают коммунальные услуги. Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля в зависимости от решения УК или муниципалитета.

Исключение составляет лишь Крым, где пока изменение тарифов на теплоэнергию, газ, электроэнергию, воду и стоки происходит от одного до трех раз в год, а рост коммунальных тарифов ограничен уровнем в 15% единоразово.

Плата за конкретную коммунальную услугу складывается из тарифа, умноженного на норматив потребления или показания прибора учета (счетчика). Средний или максимальный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за все коммунальные услуги по субъектам утверждается правительством. Местные тарифные органы могут устанавливать тарифы ниже этого порога, что случается нечасто.

Наибольшее увеличение средних индексов роста коммунальных платежей с 1 июля ждет Москву – на 7%; Санкт-Петербург, Якутию и Камчатку – на 6%. Минимальные значения средних индексов утверждены в Северной Осетии-Алании – 2,5%, в Алтайском крае – 3,2%, в Дагестане и Кабардино-Балкарии – по 3,3%.

Выше, чем в большинстве других областей, вырастут тарифы в Кемеровской области – на 5,9%, Тюменской области – на 5,4%, Приморском крае – на 5%, в Иркутской и Свердловской областях также на 5%. Средний индекс в Московской области увеличится на 4%, в Ленинградской – на 3,8%.

Считается, что индекс формируется с учетом особенностей коммунальной сферы региона, а потому может отличаться по субъектам. По мнению исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, индекс попросту подгоняется под платежные возможности населения. "Все наше тарифное регулирование не имеет никакого отношения к экономическим расчетам и решению задач по повышению качества услуг. Логика простейшая. С кого можно взять побольше, например, с москвичей и питерцев, для тех и повышают", — прокомментировала эксперт повышение тарифов.

Контроль за правильностью начислений

Проверить правильность начислений несложно: стоимость коммунальных услуг за июль 2017 года нужно разделить на стоимость услуг за декабрь 2016 года (при условии сохранения объемов потребления) и умножить на 100%. Фактически индекс роста платежа не должен превышать предельный индекс.

Как сообщили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе, нарушений порядка утверждения предельных индексов и порядка согласования превышения индекса по субъекту РФ более чем на величину предельно допустимого отклонения в первом полугодии 2017 года не выявлено. Информация по изменению размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года будет доступна только после 5 августа.

Тарифы для населения не являются экономически обоснованными. Разница в стоимости тепло- и электроэнергии возмещается за счет средств местных бюджетов. Кроме того, граждане, у которых расходы на ЖК-услуги превышают 22% (предельно допустимые затраты на оплату ЖКУ) от общего дохода семьи, могут рассчитывать на получение субсидий.

Если же потребитель считает, что плата за коммунальные услуги начислена неверно, он может обратиться в свою УК или ТСЖ, а также местную Госжилинспекцию, которая следит за правильностью начисления коммунальной платы и соблюдением требований к предоставлению услуг в домах. Для проверки правильности начислений потребитель также может обратиться в прокуратуру и ФАС.

Единая система ЖКХ

С 1 июля 2017 года наступает обязанность для всех предприятий ЖКХ-отрасли размещать информацию в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). В систему должны быть внесены сведения об объектах коммунального хозяйства, тарифах, деятельности поставщиков ресурсов и управляющих компаний. Это своего рода единая площадка, где можно будет найти сведения о своем доме, работе УК, начисленных платежах, задолженностях.

Уже сейчас потребители могут через ГИС ЖКХ обратиться в госорганы с заявлением провести проверку в отношении управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. С 1 января 2018 года компании будут нести административную ответственность, если не разместят необходимую информацию или сведения окажутся неверными.

Между тем система уже не раз подвергалась критике со стороны бизнеса. Так, председатель правления одной из крупнейших энергокомпаний страны — "Интер РАО" — Борис Ковальчук отмечал, что система часто отказывает, из-за чего не получается ввести информацию или исправить ошибки во введенных данных.