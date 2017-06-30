Милонов предложил ускорить процесс реновации жилья в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением рассмотреть возможность разработки поправок в петербургское законодательство, которые бы основывались на московском опыте и помогли ускорить процесс реновации жилья в северной столице.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки поправок к действующему закону Санкт-Петербурга о развитии застроенных территорий на основе последнего московского опыта. Данная мера позволит модернизировать петербургскую нормативно-правовую базу в данной сфере, ускорить процесс реновации и снять социальную напряженность среди населения, недовольного затягиванием сроков реализации по этому вопросу", — говорится в обращении Милонова, который избирался в Госдуму от Санкт-Петербурга. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.

Милонов отмечает, что разработка поправок может быть организована при участии депутатов Госдумы, имеющих необходимый опыт в этой отрасли законодательства, депутатов заксобрания Санкт-Петербурга, исполнителей программы и представителей общественности.

Депутат отметил, что Санкт-Петербург также знаком с процессом реновации, в городе принят и уже действует соответствующий закон. "Однако стоит отметить, что реализация планов по данной проблеме не всегда совпадает с ожиданиями как самих жителей, так и городских властей. Процесс затягивается, возникают конфликты, разгораются споры — а "хрущевки" неумолимо ветшают, угрожая превратиться из жилья в братские могилы", — пишет Милонов.

В середине-конце июля Милонов также намерен собрать экспертный совет по вопросам реновации жилья в Санкт-Петербурге с участием депутатов Госдумы и заксобрания Санкт-Петербурга, строительных компаний, чиновников.

Совет Федерации в среду одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы. Документ предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице и переселение жителей в новые дома, при этом, согласно поправкам к проекту, при переселении будут соблюдены права граждан, чьи дома войдут в программу, а также интересы собственников нежилых помещений.