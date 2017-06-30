Милонов предложил ускорить процесс реновации жилья в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением рассмотреть возможность разработки поправок в петербургское законодательство, которые бы основывались на московском опыте и помогли ускорить процесс реновации жилья в северной столице.
Милонов отмечает, что разработка поправок может быть организована при участии депутатов Госдумы, имеющих необходимый опыт в этой отрасли законодательства, депутатов заксобрания Санкт-Петербурга, исполнителей программы и представителей общественности.
В середине-конце июля Милонов также намерен собрать экспертный совет по вопросам реновации жилья в Санкт-Петербурге с участием депутатов Госдумы и заксобрания Санкт-Петербурга, строительных компаний, чиновников.
Совет Федерации в среду одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы. Документ предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице и переселение жителей в новые дома, при этом, согласно поправкам к проекту, при переселении будут соблюдены права граждан, чьи дома войдут в программу, а также интересы собственников нежилых помещений.