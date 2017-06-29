Тюлененка, которого нашли в Петербурге, выпустят в Финский залив

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Балтийского тюленя, которого нашли в Неве в Центральном районе Санкт-Петербурга, выпустят в родной водоем — Финский залив, сообщил РИА Новости директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Тюленя обнаружили в четверг жители Петербурга, сообщившие об этом в Фонд друзей балтийской нерпы. Сообщения о тюлене в городе стали появляться еще утром. Животное удалось обнаружить в Центральном районе Петербурга на Петровской набережной. До приезда Алексеева неравнодушные горожане несколько часов следили за тем, чтобы тюлененок не уплыл. Директор фонда осмотрел животное и убедился, что тюлененок здоров и ему ничего не угрожает.

"Внешне тюлень здоров, травм никаких нет, он активный. Ему примерно 4 месяца, вес — 35 килограммов", — рассказал Алексеев.

По его словам, вероятно, что сильным течением его занесло в городскую акваторию. "Мы отвезем животное в тихое место Финского залива, где его жизни ничего не угрожает, в Выборгский район Ленинградской области", — сказал он.