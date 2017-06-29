Керченский пролив не планируют перекрывать для монтажа арок моста

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Монтаж самых габаритных конструкций моста в Керченском проливе — арочных пролетов – будет проводиться в специально отведенное время, сообщил представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

В августе-сентябре этого года строителям моста предстоит провести уникальную операцию: перевезти и смонтировать на фарватерные опоры арочные пролеты общим весом почти 10 тысяч тонн. Установка столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения.

"Перекрывать пролив мы не собираемся. Наш подрядчик, который ответственен за морскую операцию по монтажу арок судового фарватера, запросил "окна" у Минтранса на проведение этих операций. Они будут состоять из нескольких, как минимум четырех "окон", которые значительны по времени, но это не 28 суток, как кто-то там себе представляет, что мы закроем на месяц навигацию. Это не так", — сказал Новиков в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.

По его словам, монтаж арок рассматривался еще на стадии проектирования и обсуждалось со всеми сторона процесса.

"Какой-то дискомфорт пользователи Керчь-Никольского канала на этот момент испытают, но все это заблаговременно прорабатывается, будет объявлено и судовладельцы смогут сориентировать свои транспортные потоки заблаговременно", — сказал Новиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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