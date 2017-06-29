Керченский пролив не планируют перекрывать для монтажа арок моста

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Монтаж самых габаритных конструкций моста в Керченском проливе — арочных пролетов – будет проводиться в специально отведенное время, сообщил представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.
"Перекрывать пролив мы не собираемся. Наш подрядчик, который ответственен за морскую операцию по монтажу арок судового фарватера, запросил "окна" у Минтранса на проведение этих операций. Они будут состоять из нескольких, как минимум четырех "окон", которые значительны по времени, но это не 28 суток, как кто-то там себе представляет, что мы закроем на месяц навигацию. Это не так", — сказал Новиков в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.
"Какой-то дискомфорт пользователи Керчь-Никольского канала на этот момент испытают, но все это заблаговременно прорабатывается, будет объявлено и судовладельцы смогут сориентировать свои транспортные потоки заблаговременно", — сказал Новиков.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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