СФ может приравнять получающие финансирование из-за рубежа СМИ к иноагентам

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Совет Федерации может разработать законопроект, приравнивающий получающие финансирование из-за рубежа русскоязычные СМИ, работающие в России, к иностранным агентам; полномочия по выявлению источников финансирования могут получить Минюст и Роскомнадзор, заявила РИА Новости сенатор, член временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Людмила Бокова.

"На данном этапе мы рассматриваем возможность наделения Минюста России и Роскомнадзора полномочиями проводить расследования источников финансирования русскоязычных СМИ. В случае обнаружения иностранной поддержки логично было бы обязать СМИ предоставлять дополнительную отчетность или отчитываться в соответствии с законом РФ об иностранных агентах", — сказала она.

По словам Боковой, соответствующий законопроект может стать "зеркальной мерой" реагирования на "угрозы нарушения российского суверенитета", в частности, "гонениям" на телеканал Russia Today в США.