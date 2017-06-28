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Общество

В правовом поле: Telegram внесли в реестр Роскомнадзора

20:2228.06.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фотоМессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.  Мессенджер Telegram начал работать в российском правовом поле, его внесли в реестр Роскомнадзора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Дуров согласился включить Telegram в реестр Роскомнадзора

Номер реестровой записи — 90-РР, уточнил он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что команда Telegram предоставила все необходимые сведения для внесения в реестр.

Он выразил уверенность в том, что и остальные международные коммуникационные сервисы последуют примеру Telegram. Российские законы "обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", подчеркнул Жаров.

У Дурова "возражений нет"

В среду основатель Telegram Павел Дуров c оговорками согласился на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора.

Он отметил, что регистрационные данные о компании Telegram находятся в открытом доступе, как и электронный адрес, на который можно направлять жалобы на материалы, связанные с пропагандой терроризма. 

"Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", — сообщил Дуров в соцсети "ВКонтакте".

Основатель мессенджера при этом отказался выполнять требования "закона Яровой", поскольку они, по его словам, "технически нереализуемы".

Вместе с тем Дуров согласился сотрудничать с Роскомнадзором в удалении контента, связанного с пропагандой терроризма, наркотиков, детской порнографией, призывами к насилию, а также в борьбе со спамом.

Без дополнительных обязательств

Накануне в понедельник руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что от команды Telegram требуется исключительно пять идентификаторов для включения в реестр, при этом о попытке получить доступ к переписке пользователей речи не идет.

Соглашаясь на внесение в реестр, основатель Telegram процитировал заявление главы ведомства.

"Мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств", — подчеркнул Дуров. 

Если мессенджер будет заблокирован в России, то это "произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании", добавил он.

Попытки ложной регистрации

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Блокировка Telegram и борьба с терроризмом: споры вокруг сервиса не утихают
Ранее в среду в Роскомнадзоре заявили, что получили ложные данные о внесении Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Уведомления поступали от пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов через форму на официальном сайте Роскомнадзора.

Между тем компании должны регистрироваться в реестре либо самостоятельно либо после уведомления со стороны Роскомнадзора.

"Благородные порывы зарегистрировать мессенджер" без участия его владельцев в ведомстве охарактеризовали как предоставление заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти.

Спор вокруг Telegram

Роскомнадзор 23 июня призвал команду Telegram и лично Павла Дурова выполнить требование российского законодательства и предоставить данные для внесения в реестр. В противном случае мессенджер будет заблокирован на территории России, указал глава ведомства Александр Жаров.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

Руководитель Роскомнадзора заявил, что Дуров "игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", поскольку "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером".

Основатель Telegram, в свою очередь, подчеркнул, что сервис занимает по отношению к России нейтральную позицию, а его блокировка противоречит интересам страны, так как аналоги — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. 

На фоне этого спора ФСБ заявила, что в России террористы активно используют для связи именно Telegram. В частности, мессенджером пользовались смертник и его зарубежный куратор при подготовке теракта в петербургском метро.

Мнения разошлись

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СМИ рассказали, к чему приведет блокировка Telegram
С точки зрения безопасности ограничение работы Telegram в России оправдано, сказал РИА Новости замглавы Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Кондратюк.

Эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева, в свою очередь, считает, что закрытие мессенджера позволит сократить поток экстремистской пропаганды, но панацеей не станет.

По ее словам, террористические группировки собираются использовать другие приложения или вовсе уходить из социальных сетей. Террористы, по-видимому, считают, что "власти рано или поздно усилят наблюдение и контроль за подобными мессенджерами", отметила она.

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