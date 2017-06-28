Заксобрание Петербурга проголосовало против референдума по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания проголосовали против инициативы проведения референдума о статусе Исаакиевского собора, признав его вопросы некорректными, передает корреспондент РИА Новости.

Депутат Законодательного собрания, представитель комитета по законодательству Денис Четырбок перед голосованием заявил, что экспертиза юридического управления признала проект референдума не отвечающим федеральному законодательству и городскому закону о референдуме. В частности, по мнению юристов, вопрос передачи имущества религиозного назначения уже урегулирован федеральным законом. Также, отметил Четырбок, в вопросе референдума содержится термин "музей", но не уточняется, о какой категории музеев идет речь. Еще одно нарекание вызвала одна из формулировок в тексте проекта, касающаяся соблюдения религиозных церемоний, признанная юристами некорректной.

В свою очередь один из авторов проекта референдума депутат Борис Вишневский заявил, что противоречий с федеральным законодательством нет, так как вопрос референдума не связан с федеральным законом о передаче религиозной собственности. Также он заявил, что отказ от проведения референдума будет обжалован в суде. С критикой заключения юруправления выступила глава фракции "Партия Роста" Оксана Дмитриева, заявившая, что Исаакиевский собор носит статус музея, поэтому ссылки на федеральный закон о передаче религиозной собственности "абсолютно не значимы". Против юридического заключения выступили и другие оппозиционные депутаты.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров назвал высказывания оппозиции "предвзятыми" и "политизированными".

Ранее комитет по законодательству городского парламента рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания Заксобрания 17 мая. Однако юруправление ЗакСа определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам, и подготовило проект об отклонении вопроса о референдуме. До этого депутаты несколько раз отказались включать в повестку заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" инициаторы идеи референдума.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.

Мудров в интервью на телеканале "Россия 24" в июне сообщал, что пока музей продолжит работу с Русской православной церковью в рамках ранее заключенного соглашения, предусматривающего проведение служб дважды в день.