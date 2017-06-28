Совет Федерации одобрил закон о создании реестра коррупционеров

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

В середине июня Совфед перенес рассмотрение этого вопроса до подготовки правительством постановления, в котором четко будет прописан порядок ведения реестра и исключения из него сведений, в том числе в случае, если суд принял сторону госслужащего и счел включение в реестр незаконным. Как отметила тогда спикер Валентина Матвиенко, закон затрагивает конституционные права граждан, которые необходимо обеспечить в полном объеме.

Как отмечалось во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству, правительство представило сенаторам проект постановления о порядке ведения реестра, в котором прописаны все необходимые вопросы.

Закон предусматривает создание реестра, куда будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

В него могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальную должность, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.

Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.