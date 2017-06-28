Директор новосибирского театра ушел в декрет на три года, уехав в Сен-Тропе

НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, признанный год назад банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года, сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус и подтвердила представитель мэрии города Анна Терешкова.
"Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе", — написала Пинус на своей странице в Facebook, сославшись на два собственных независимых источника в театре и Минкультуры РФ.
В свою очередь начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила информацию депутата. "Да, то, что он точно ушел, подтверждаю", — сказала она.
По данным депутата Пинус, исполняющей обязанности гендиректора театра назначена бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании "Балтика" Снежана Лобарь (Любарь), при этом приказ якобы подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским. Информация о том, что и.о. гендиректора театра является С.Б. Любарь подтверждается документацией на сайте госзакупок (электронный аукцион от 31 мая). Из нее следует, что Любарь исполняет обязанности руководителя театра на основании приказа от 12 апреля 2017 года.