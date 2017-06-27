РАН предлагает вернуть аспирантуре статус научной деятельности

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская академия наук предлагает вернуть аспирантуре статус научной деятельности, пописав это в законе о науке и отменив ее определение к третьей ступени образования, сообщил журналистам и.о. президента РАН Валерий Козлов.

"Наши предложения состоят в том, чтобы шаг за шагом аспирантура из образовательной ступени превратилась в научную деятельность и чтобы это все в итоге более естественно перекочевало в закон о науке, где и раньше аспирантура была прописана как функция научной деятельности", — сказал Козлов.

"Как раз сейчас над новой версией закона о науке идет работа, в том числе, в Государственной Думе", — добавил он.

Ранее на совместном заседании президиума РАН и совета российского союза ректоров глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что министерство предлагает вернуть обязательную защиту диссертаций для аспирантов уже в 2017 году.