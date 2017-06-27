Жена Этуша считает, что муж попал в реанимацию из-за парковки у поликлиники

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Около поликлиники, где стало плохо народному артисту СССР Владимиру Этушу, расположены почти 30 парковочных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД во вторник.

Ранее супруга Этуша Елена на своей странице в Facebook заявила, что ее муж попал в реанимацию, потому что она не смогла припарковаться у входа в поликлинику и известный артист остался без присмотра и помощи у входа в учреждение.

"На Долгоруковской улице парковка находится по обеим сторонам дороги, несмотря на большой ежедневный автомобильный поток. В непосредственной близости от поликлиники находятся 20 парковочных мест, из них два для инвалидов, вдоль фасада здания — восемь парковочных мест (одно место для инвалидов)", — говорится в сообщении.

На этой улице, по информации ЦОДД, парковочные места организованы везде, где это возможно. Они также пояснили, что улица выходит на Садовое кольцо, на ней расположены станции "Новослободская" и "Менделеевская" и суммарный пассажиропоток здесь превышает 60 тысяч пассажиров в сутки, а поток пешеходов составляет около двух тысяч человек в часы пик.

"Из-за узких тротуаров, которые были раньше, многим приходилось выходить на проезжую часть, что угрожало безопасности пешеходов. Вблизи также находятся университеты и жилые многоквартирные дома", — рассказали в ЦОДД, отметив, что этот район является достаточно загруженным с большим количеством точек притяжения горожан, и сегодня, по их словам, здесь создано удобное и безопасное пространство как для пешеходов, так и для водителей.

"Парковка возле социальных объектов важнейшая тема. Транспортный комплекс делает максимум для того, чтобы всем было комфортно", — заключили в пресс-службе.