Женщине, пожаловавшейся Путину на непригодное жилье, нашли квартиру в Чите

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Власти Забайкальского края предоставили однокомнатную квартиру в Чите Наталье Калининой, которая в ходе "прямой линии" с президентом пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, сообщила РИА Новости руководитель управления пресс-службы губернатора региона Елена Назарова.

"По информации департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Наталье Калининой подобрана квартира на улице Народная в городе Чите площадью 45,2 квадратных метра. Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма.

Калинина в ходе "прямой линии" пожаловалась президенту Владимиру Путину, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году. Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор Наталья Жданова взяла ситуацию на личный контроль, поручив в недельный срок решить проблему.

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