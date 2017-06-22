ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Контейнер с реагентом для орошения угля при погрузке и разгрузке скоро доставят в Находку, жители которой жаловались президенту на загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба администрации Приморья.
Также в ближайшее время на улицы Находки выйдет ещё одна пылеуборочная машина, приобретенная одной из стивидорных (занимающихся разгрузкой судов — ред.) компаний.
О проблеме с пылью из-за перевалки угля в порту главе государства во время "прямой линии" рассказал по видеосвязи мальчик Андрей. В понедельник в районе Находкинского морского торгового порта установили первый датчик для измерения концентрации угольной пыли. Всего в городе планируется установить 11 подобных датчиков.
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