Совфед одобрит закон о запрете нелегальной продажи sim-карт до конца июля

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Закон о запрете нелегального распространения сим-карт будет принят в текущую парламентскую сессию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник.

В апреле группа сенаторов во главе с Матвиенко внесла законопроект, направленный на предотвращение нелегального распространения сим-карт. Документ устанавливает, что услуги сотовой связи и доступа в интернет предоставляются физическим и юридическим лицам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи.

"Мы внесли закон о запрете продажи анонимных сим-карт без паспортных данных, Государственная дума поддержала этот закон, мы его примем на весенней сессии. Это и в плане борьбы с терроризмом", — сообщила спикер верхней палаты.

Весенняя сессия верхней палаты завершается в конце июля.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в России регулярно фиксируются случаи распространения сим-карт без заключения договоров об оказании услуг связи, причём зачастую продаются сим-карты, оформленные ранее на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. "Распространение происходит в местах массового скопления граждан — на вокзалах, в переходах станций метро и так далее", — говорится в документе.

Сенаторы отмечают, что действующее законодательство уже предусматривает ответственность за заключение договоров сотовой связи неуполномоченным лицом и нарушение порядка идентификации абонентов. Но, по их оценке, эти меры и госконтроль за деятельностью распространителей сим-карт не приводят к улучшению ситуации и снижению нарушений.

По итогам деятельности Роскомнадзора по пресечению незаконного распространения идентификационных сим-карт в 2016 году совместно с МВД России были изъяты более 28,5 тысяч таких карт.