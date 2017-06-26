Дуров рассказал о последствиях ослабления шифрования в Telegram

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров, отказывающийся предоставить Роскомнадзору требуемые им сведения и обвиняемый в связи с этим в нейтральности к террористам, объяснил, почему мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников.

"К сожалению, средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов. Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников", — написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

При этом он считает, что "ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России". "При этом риск терактов не исчезнет – как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования", — пишет Дуров.

ФСБ РФ сообщила в понедельник, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют Telegram. При этом спецслужба сообщила, что террорист-смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали именно этот мессенджер на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга, в результате которого 3 апреля погибли 16 человек, включая самого террориста.

"Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением", — заявил Дуров.

Роскомнадзор в минувшую пятницу разместил обращение, в котором призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. При этом он заявил, что Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером" и "игнорировании безопасности простых пользователей Telegram".