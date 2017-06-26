В Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Возможная блокировка Telegram это не вопрос Кремля, если этот мессенджер будет заблокирован, пресс-служба перейдет на другой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наш вопрос. Вы знаете, что (глава Роскомнадзора – ред.) Жаров этим занимается, и это вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые приписываются действующим нашим законодательством. Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, то есть – есть выбор", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что пресс-служба Кремля пользуется этим мессенджером и на какой мессенджер она перейдет в случае блокировки Telegram.

На вопрос, согласен ли Песков с высказыванием создателя Telegram Павла Дурова, что требование Роскомнадзора нарушает 23 статью Конституции РФ о тайне переписки, пресс-секретарь ответил: "Это не наш вопрос".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей. Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".