Эксперт: закрытие Telegram не помешает террористам общаться в сети анонимно

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможная блокировка мессенджера Telegram в России усложнит возможность шифрованной и конфиденциальной переписки пользователей, но не сможет лишить террористов анонимного общения в интернете, считает независимый эксперт по информационной безопасности Кирилл Ермаков.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

"Мне кажется, что такие регуляторные запреты тех или иных механизмов просто увеличивают сложность использования конфиденциальной переписки. Какой-то единой механики для того, чтобы исключить возможность конфиденциальной передачи данных в интернете, пока просто нет", — заявил Ермаков РИА Новости.

В понедельник ФСБ сообщила, что террористы на территории России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют мессенджер Telegram.

По словам Ермакова, Telegram — не единственный мессенджер, который реализует P2P-шифрование, обеспечивающее невозможность расшифровки третьей стороной сообщения между двумя абонентами, и "большое количество альтернативных мессенджеров умеют это делать точно так же".

"Я считаю, если посмотреть на картину в целом, запрещая Telegram, мы увеличиваем сложность возможности использования шифрованной переписки, но не убираем ее возможность в целом. Возможно, это будут другие мессенджеры, возможно, они продолжат пользоваться мессенджерами, которые им нужны, но, допустим, с использованием VPN-технологий", — отметил эксперт.

Ермаков пояснил, что "это то, что называется технологиями анонимайзеров, законопроект о запрете которых обсуждается в текущий момент".

"В принципе, богатство технологий, которое представлено в текущем мире в интернете настолько большое, что те, кому нужна конфиденциальная переписка, найдут методы и технологии. Вопрос в том, что просто будет увеличена сложность использования того или иного механизма", — пояснил Ермаков.

Эксперт рассказал, что данный момент связан с ситуацией с информационной безопасностью в целом.

"Чем мы на самом деле занимаемся: мы не делаем так, что становится невозможно что-то взломать, мы увеличиваем стоимость этого взлома. Но этим мы не убираем опасность целиком: нет системы, которую нельзя взломать, — есть система, стоимость взлома которой превышает возможные бенефиты от этого взлома. И такую систему можно считать условно защищенной. То же самое и с запретом мессенджера, — то есть мы увеличили сложность возможности использования технологий для ведения конфиденциальной переписки", — заключил Ермаков.

Ранее Дуров в ответ на призыв Жарова заявил, что блокировка Telegram, нейтрального к России сервиса, не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей. Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".