Клименко считает уязвимой позицию Telegram в споре с Роскомнадзором

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает юридически уязвимой позицию Telegram в споре с Роскомнадзором, поскольку мессенджер не выполняет требования российского законодательства и не идет на диалог с отраслевым надзорным ведомством.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в пятницу призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.
Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет". Жаров обвинял основателя Telegram в том, что он "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".