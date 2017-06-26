Клименко считает уязвимой позицию Telegram в споре с Роскомнадзором

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает юридически уязвимой позицию Telegram в споре с Роскомнадзором, поскольку мессенджер не выполняет требования российского законодательства и не идет на диалог с отраслевым надзорным ведомством.

"Вся бизнес-модель Telegram построена на отрицании любой формы сотрудничества (с властями — ред.) С другими мессенджерами — в том числе Viber, WhatsApp и другими — какой-то диалог есть, несмотря на санкции, напряженные отношения с американцами и другие факторы. С Павлом же (Дуровым, создателем Telegram — ред.) диалог вести невозможно, поэтому здесь у Павла самая, наверно, уязвимая позиция в юридическом смысле. Ну он ни с кем не сотрудничает", — сказал Клименко РИА Новости.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в пятницу призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к России сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи есть только на устройствах самих пользователей.

Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет". Жаров обвинял основателя Telegram в том, что он "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".