Навального не стали госпитализировать из спецприемника, сообщил источник

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Медпомощь отбывающему наказание Алексею Навальному, которому вызывали "скорую", оказали на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в медицинских службах столицы; по словам представителя Навального, с ним все в порядке.

По информации источника, Навальному, арестованному за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, вызывали бригаду медиков из-за высокой температуры.

"Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Навальный продолжает отбывать наказание", — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь фонда Навального ФБК Кира Ярмыш также сообщила в своем аккаунте в Twitter, что у Навального держалась высокая температура. По ее словам, сейчас с ним все в порядке.

Только что разговаривала с Алексеем: у него действительно держалась высокая температура три дня, но сейчас с ним все в порядке — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 июня 2017 г.

​Навальный был задержан 12 июня за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы (что является повторным нарушением статьи КоАП), а также за неповиновение правоохранительным органам. Мосгорсуд 16 июня снизил с 30 до 25 суток срок его ареста.