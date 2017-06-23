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Общество

Публичный диалог главы Роскомнадзора и Дурова не решил судьбу Telegram

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (17)
21:0123.06.2017
(обновлено: 21:06 23.06.2017)
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© AP Photo / Roman Kulik Павел Дуров. Архивное фотоПавел Дуров. Архивное фото
© AP Photo / Roman Kulik

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После многочисленных попыток связаться с администрацией Telegram Роскомнадзор, наконец, сумел разговорить основателя мессенджера Павла Дурова, публично обратившись к нему. Однако внятный ответ, предоставит ли Telegram запрашиваемые сведения для недопущения блокировки сервиса в РФ, ведомство так и не получило. Между тем, эксперты считают, что блокировка мессенджера — это всего лишь вопрос времени, но полностью ограничить доступ к нему не удастся.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава комитета ГД прокомментировал обращение Роскомнадзора к Telegram

В пятницу утром на сайте ведомства было размещено обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова, в котором он призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров также указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США.

"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive. Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — написал основатель Telegram на своей странице во "ВКонтакте".

Общительный Роскомнадзор

Как сообщали СМИ, Роскомнадзор в начале мая направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Полная блокировка Telegram в России невозможна, считают эксперты

Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", после обращения ведомства организатор распространения информация (любой сервис для общения пользователей – ред.) обязан в течение пяти рабочих дней предоставить свои контактные данные. Если данные не предоставлены, Роскомнадзор в течение 15 дней направляет повторное уведомление, по истечении этого срока сервис блокируется.

На прошлой неделе глава ведомства заявил журналистам, что намерен в течение недели публично обратиться к Дурову.

"Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа… Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство!", — приводятся слова Жарова на сайте ведомства в пятницу.

Он пояснил, что удобство и популярность мессенджера в России сподвигли его обратиться к Дурову лично.

Позиция Дурова

Стоит отметить, что упомянутые Дуровым WhatsApp, Viber и Facebook Messenger, также отсутствуют в реестре Роскомнадзора.

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Клименко не видит большой проблемы в возможной блокировке Telegram

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — посетовал Дуров.

Жаров, в свою очередь, заявил в ответ, что Facebook (владеет Whatsapp и Facebook Messenger) самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти РФ. При этом он обвинил основателя Telegram в том, что он "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

"Эта позиция далека от реальности: только с начала этого месяца Telegram заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма… Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира – и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе", — продолжил диалог Дуров, опубликовав новое сообщение на своей странице во "ВКонтакте".

Любой желающий, по его словам, может ознакомиться со статистикой ежедневных блокировок террористов в Telegram-канале t.me/isiswatch

Какова судьба Telegram в России?

По данным Telegram, российская аудитория по состоянию на январь 2017 года составила 6,3 миллиона пользователей. Для сравнения, у Viber в РФ около 50 миллионов пользователей, у WhatsApp – более 30 миллионов.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Telegram изначально не ориентировался на российский рынок, об этом Павел Дуров говорил в самом начале развития мессенджера. Продукт не переведен на русский язык, и выбрана такая бойкотирующая политика. С учетом несговорчивости основателя, блокировка Telegram — это вопрос времени", — сказал РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

При этом обеспечить полную блокировку мессенджера Telegram в России невозможно, считают в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

"Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore (может помешать работе мессенджера – ред.). В случае "успеха" перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи, плюс возможны проблемы с обновлениями", — сказали РИА Новости в пресс-службе РАЭК.

Подписание контракта на мобильный телефон Билайн
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Как отметили в ассоциации, в новой версии приложения поддерживается обход потенциальной блокировки через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5 (пока в Android-версии приложения).

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что не видит большой проблемы в возможной блокировке Telegram в России, поскольку в стране функционируют более 30 аналогичных мессенджеров. Самый популярный из них, по его словам, ICQ (принадлежит Mail.Ru Group).

"Надеюсь, что (особой проблемы у россиян в случае блокировки Telegram — ред.) не будет. По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни как "неизлечимая зависимость от Telegram" нет", — сказал он.

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