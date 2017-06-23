Дурову надо пойти на контакт с надзорными ведомствами, считают в Госдуме

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову необходимо выстроить диалог с российскими надзорными ведомствами, чтобы избегать трагедий, при этом понятно, что он имеет право отказаться от этого, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин (ЛДПР).

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России).

"Господин Дуров должен пойти, на мой взгляд, все-таки на контакт, потому что не дай бог что-то произойдет, так сказать, в чей-то семье, и брать на себя ответственность, на душе ответственность за то, что ты не предоставил, допустим, спецслужбам какие-то коды доступа, на мой взгляд, это просто бесчеловечно… На мой взгляд, господин Дуров должен выходить на конструктивный диалог", — сказал Деньгин РИА Новости.

При этом по его словам, он понимает, что Дуров как производитель программного обеспечения имеет право отказаться, так как "он за это вроде не отвечает". "Вот произвели телефон мобильный, а вдруг по нему разговаривает террорист, производитель телефона не должен нести за это ответственность", — пояснил политик.

Что касается использования различных мессенджеров в своей работе, со слов депутата, это обычная практика для него. "Конечно, пользуемся всеми мессенджерами, которые сейчас есть на рынке услуг, так называемом, услуг по бесплатной переписке. Они, во-первых, упрощают жизнь и упрощают даже процесс звонков, что удешевляет, естественно, саму ситуацию в вашей жизни любого гражданина РФ", — сказал Деньгин.

Если же будет принято решение о блокировке Telegram, то депутат будет искать альтернативные программы для общения через сеть, а конкретно блокировка данного мессенджера не повлияет на ход его работы.

"Вот тут надо находить какой-то диалог и находить какие-то выходы из сложившейся ситуации, если мы сейчас остановим и будут страдать невинные люди, то это неправильно, с другой стороны, мы должны поддержать борьбу спецорганов с мерзавцами и негодяями", — подытожил он.