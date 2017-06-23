Глава Роскомнадзора объяснил, почему решил публично обратиться к Дурову

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, что его сподвигло публично обратиться к основателю Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить данные для недопущения его блокировки в стране — удобство и популярность мессенджера.

"Действительно удобный ресурс, на котором в нашей стране общаются порядка 10 миллионов человек. Но нахождение вне легитимного поля и упорное нежелание соблюдать законы Российской Федерации заставили меня написать это открытое письмо", — сказал Жаров в интервью телеканалу НТВ.

"Потому что по официальным каналам информации все письма уже отправлены, на них нет ответа. И я посчитал для себя правильным сигнализировать публично: уважаемый господин Дуров! Ну ответь! Войди в реестр организаторов распространения информации и продемонстрируй, что ты готов работать по законам Российской Федерации", — добавил глава Роскомнадзора.

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В пятницу утром на сайте ведомства было размещено обращение Жарова, в котором он призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава Роскомнадзора также указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США.