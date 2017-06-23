Основная программа Всемирного фестиваля молодежи в Сочи согласована ВФМД

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основная программа XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС), значительная часть мероприятий которого пройдет в Сочи с 14 по 21 октября, уже согласована Всемирной федерацией демократической молодежи (ВФМД), сообщил первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета ВФМС-2017 Сергей Кириенко.

"Мы ждём от заседания Международного организационного комитета рекомендаций и предложений. У нас ещё осталось некоторое время, но основная программа ВФДМ согласована, двигаемся в рамках подготовки к этой программе", — сказал Кириенко в пятницу в рамках второй встречи Международного оргкомитета ВФМС, которая проходит в Москве.

"Ожидаем, что по итогам встреч в Москве, заседания Международного организационного комитета могут появиться какие-то дополнительные идеи и предложения, будем рады оказать содействие в их реализации", — добавил он.

Проведение такого фестиваля, как ожидают организаторы, даст серьёзную связь между историей фестивалей 1957 и 1985 годов с 2017 годом, отметил Кириенко.

"Ну, а самое главное, как и на предыдущих фестивалях будет уникальная возможность выстраивания диалога и настоящей дружбы между тысячами молодых людей из разных стран мира", — добавил глава оргкомитета.

В начале июня 2016 года международный подготовительный комитет по проведению фестиваля единогласно отдал Сочи право провести мероприятие. Старт набора участников был дан на молодежном образовательном форуме "Евразия", который проходил с 7 по 11 сентября в Оренбурге. Поручение Росмолодежи провести фестиваль Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку. Предыдущий, 18-й по счету фестиваль прошел в декабре 2013 года в столице Эквадора Кито. Россия уже в третий раз в своей истории примет ВФМС — предыдущие два фестиваля проходили в 1957 и 1985 годах.