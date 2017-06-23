Госдума приняла закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о блокировке копий ("зеркал") пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения.
В законопроекте закрепляется перечень действий Роскомнадзора при получении им по системе взаимодействия решения Минкомсвязи о признании сайта копией заблокированного. Проект закона возлагает на операторов связи обязанность в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии пиратского сайта.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 октября 2017 года. Как сообщал ранее глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, во время подготовки законопроекта предложения Минкультуры о возможности введения внесудебной блокировки таких ресурсов не были поддержаны правовым управлением аппарата Госдумы, Минкомсвязью, Роскомнадзором и большинством представителей интернет-индустрии.