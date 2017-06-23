Госдума приняла закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о блокировке копий ("зеркал") пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения.

Законопроектом определяется порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. В случае поступления от федерального органа исполнительной власти или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь в течение суток в порядке, установленном правительством РФ, будет принимать мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного. Далее Минкомсвязь будет направлять свое решение на русском и английском языках владельцу копии заблокированного сайта, а также в Роскомнадзор.

В законопроекте закрепляется перечень действий Роскомнадзора при получении им по системе взаимодействия решения Минкомсвязи о признании сайта копией заблокированного. Проект закона возлагает на операторов связи обязанность в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии пиратского сайта.

На операторов поисковых систем возлагается обязанность прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на основании решения Мосгорсуда, выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц копии заблокированного сайта.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 октября 2017 года. Как сообщал ранее глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, во время подготовки законопроекта предложения Минкультуры о возможности введения внесудебной блокировки таких ресурсов не были поддержаны правовым управлением аппарата Госдумы, Минкомсвязью, Роскомнадзором и большинством представителей интернет-индустрии.