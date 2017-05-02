Роскомнадзор начал замедлять раздачу с "пиратских" торрентов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Роскомнадзор расширил меры по ограничению доступа к серверам торрент-трекеров, которые распространяют "пиратские" копии аудиовизуальной продукции, говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Роскомнадзор принимает меры по прекращению создания технических условий, обеспечивающих распространение "пиратских" копий аудиовизуальной продукции путем ограничения доступа к серверам торрент-трекеров – так называемым "анонсерам"", — сообщает Роскомнадзор, отмечая, что блокировку осуществляют операторы связи по IP.

Как поясняется в сообщении, "анонсеры" собирают данные, необходимые для организации устойчивого файлообмена, например: кто и какие файлы скачивает и раздает, на какой стадии у пользователей находится загрузка того или иного файла. На основании собранной информации торрент-трекер дает IP-адреса пользователей, у которых можно скачать интересующий файл за оптимальное время.

Блокировка таких сайтов позволяет замедлить процесс раздачи, поскольку торрент-клиент перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл, отмечает ведомство.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что ведомство уже заблокировало несколько таких серверов RuTracker.

Мосгорсуд в конце 2015 года принял решение о "вечной блокировке" одного из популярнейших в РФ торрент-трекера, Rutracker, по иску за нарушение авторских прав. В 2016 году российские операторы приступили к блокировке доступа к этому ресурсу. Большинство пользователей файлообменника отметило в организованном им опросе, что найдут пути обхода блокировки. При этом в феврале 2016 года Мосгорсуд распространил информацию о том, что его решение о постоянной блокировке Rutracker не касается копий и "зеркал" заблокированного сайта трекера, иначе бы это создало правовую неопределенность.